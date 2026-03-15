  • வெயிலுக்கு நடுவே கொட்டப்போகும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? ஜில்ஜில் வானிலை அப்டேட்

வெயிலுக்கு நடுவே கொட்டப்போகும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? ஜில்ஜில் வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Today Latest: தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:15 PM IST

ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊக்கத் தொகை அதிரடி உயர்வு.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
TN Govt
ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊக்கத் தொகை அதிரடி உயர்வு.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
அடுத்த வாரம் முதல் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் உறுதி!
camera icon6
Puthan Peyarchi
அடுத்த வாரம் முதல் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் உறுதி!
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
இனி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர் போகாது... 3 ரயில் சேவையில் மாற்றம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon8
Southern Railway
இனி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர் போகாது... 3 ரயில் சேவையில் மாற்றம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
வெயிலுக்கு நடுவே கொட்டப்போகும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? ஜில்ஜில் வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Today Latest: தமிழகத்தில் தற்போது கடும் வெயில் இருக்கிறது. இன்னும் ஏப்ரல், மே மாதங்களே வராத நிலையில், இப்போதே வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கிறது. சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் காலை முதலே வெயில் வாட்டி வதைக்கிறது. அதே நேரத்தில் தென் தமிழகம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்து வருகிறது. 

மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.அதன்படி, தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. 

வடக்கு இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளிலிருந்து குமரிக்கடல் பகுதிகள் வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. மார்ச் 15ஆம் தேதி நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். 

மார்ச் 16ஆம் தேதி நீலகிரி மாவட்டத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழையும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும். ஏனைய ய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 17ஆம் தேதி தென் தமிழகம் மற்றும் வடக்கு உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வடக்கு கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

மார்ச் 18ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மார்ச் 19ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மார்ச் 20, 21ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

மார்ச் 15ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. மார்ச் 16 முதல் மார்ச் 19ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2° செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும். இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு பொறுத்தவரை, மார்ச் 15ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2° செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

மார்ச் 16 முதல்  மார்ச் 19ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பை விட 1-2° செல்சியஸ் குறைவாக இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, மார்ச் 15 முதல் மார்ச் 19ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையில் வானிலை எப்படி?

இன்று (15-03-2026) மற்றும் நாளை (16-03-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரை, மார்ச் 15 முதல் மார்ச் 19ஆம் தேதி  தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகள் பகுதிகளில் எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: TN Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... முழு அட்டவணை இதோ!

மேலும் படிக்க: புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி அறிவிப்பு! முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: Kerala Election Date 2026: கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

