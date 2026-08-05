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TN Weather: ஆகஸ்ட் 11 வரை கொட்டப்போகும் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, நீலகிரி, தேனி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிதமான மழையும் ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி வரை தொடர வாய்ப்புள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 05, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:26 PM IST
TN Weather: ஆகஸ்ட் 11 வரை கொட்டப்போகும் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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