English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வெளுக்கப்போகுது மழை.. எங்கெல்லலாம் தெரியுமா? வானிலை அப்டேட் இதோ

வெளுக்கப்போகுது மழை.. எங்கெல்லலாம் தெரியுமா? வானிலை அப்டேட் இதோ

Tamil Nadu Weather Update Today:  தமிழகத்தில் ஜனவரி 25ஆம் தேதி முதல் மழை பெய்யும் என வெதர்மேன் கூறியுள்ளார். மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 21, 2026, 03:28 PM IST
  • கனமழை வெளுக்கப்போகுது
  • ஜனவரி 25ஆம் தேதி முதல் அலர்ட்
  • எங்கெங்கு தெரியுமா?

Trending Photos

ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Aadhaar
ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
நயன்தாராவுக்கும் த்ரிஷாவுக்கும் இத்தனை ஒற்றுமை இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே..!
camera icon7
Trisha
நயன்தாராவுக்கும் த்ரிஷாவுக்கும் இத்தனை ஒற்றுமை இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே..!
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய டாப் 10 நாடுகள்.. லிஸ்ட் இதோ
camera icon7
Visa Free countries
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய டாப் 10 நாடுகள்.. லிஸ்ட் இதோ
பிக்பாஸ் புகழ் ஜூலியின் திருமண புகைப்படங்கள்! கணவர் யார் தெரியுமா?
camera icon6
Julie
பிக்பாஸ் புகழ் ஜூலியின் திருமண புகைப்படங்கள்! கணவர் யார் தெரியுமா?
வெளுக்கப்போகுது மழை.. எங்கெல்லலாம் தெரியுமா? வானிலை அப்டேட் இதோ

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முடிவடைந்துள்ளது. தற்போது தமிழகத்தில் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் கடும் பனி நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.  இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் விரிவாக பதிவிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்தில் கனமழை வெளுக்கப்போகுது

அவர் கூறுகையில், "கிழக்கு திசை காற்றின் வருகை மற்றும் கிழக்கு-மேற்கு திசை காற்றின் சந்திப்பின் காரணமாக ஜனவ 25 முதல் 27 வரை 3 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழீ வானிலை திரும்பும். காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களான நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், மயிலாடுதுறை, கடலூர், திருவாரூர் , #தஞ்சாவூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் பரவலாக ஜனவ 25,26,27 ஆகிய மூன்று நாட்கள் மழை வாய்ப்பு உள்ளது. 

கடலோரத்தின் ஒரிரு இடங்களில் கன முதல் மிககனமழை வரை பதிவாக கூடும்.  வட மாவட்டங்களான சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், புதுச்சேரி, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, , திருப்பத்தூர், வேலூர் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பதிவாக கூடும். குறிப்பாக ஜனவ 26ம் தேதி அன்று விட்டு விட்டு மழை பதிவாகும். குடியரசு தின விழா அன்று சென்னை உள்பட கடலோர மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் கனமழை பதிவாக கூடும்.

தென் மாவட்டங்களான புதுக்கோட்டை இராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, திண்டுக்கல், தேனி விருதுநகர் போன்ற மாவட்டங்களிலும் ஜனவ 26, 27 தேதிகளில் மழை வாய்ப்பு உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார். 

வானிலை மையம் சொல்வது என்ன? 

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி,  ஜனவரி 21ஆம் தேதி முதுல் 23ஆம் தேதிவரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். ஜனவரி 24ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரை கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும்,  உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்றும், நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: சென்னை வாசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 20 டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள்.. எப்போது? சூப்பர் அப்டேட்!

 

மேலும் படிக்க:  டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் இந்த ஆண்டு வெற்றி பெற வேண்டுமா? 2 முக்கிய தகவல்கள்

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Tamil Nadu weatherTamil Nadu rainsweather Update Todaydelta weathermanTamil Nadu Weather Update

Trending News