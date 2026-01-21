வெளுக்கப்போகுது மழை.. எங்கெல்லலாம் தெரியுமா? வானிலை அப்டேட் இதோ

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முடிவடைந்துள்ளது. தற்போது தமிழகத்தில் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் கடும் பனி நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் விரிவாக பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் கனமழை வெளுக்கப்போகுது
அவர் கூறுகையில், "கிழக்கு திசை காற்றின் வருகை மற்றும் கிழக்கு-மேற்கு திசை காற்றின் சந்திப்பின் காரணமாக ஜனவ 25 முதல் 27 வரை 3 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழீ வானிலை திரும்பும். காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களான நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், மயிலாடுதுறை, கடலூர், திருவாரூர் , #தஞ்சாவூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் பரவலாக ஜனவ 25,26,27 ஆகிய மூன்று நாட்கள் மழை வாய்ப்பு உள்ளது.
கடலோரத்தின் ஒரிரு இடங்களில் கன முதல் மிககனமழை வரை பதிவாக கூடும். வட மாவட்டங்களான சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், புதுச்சேரி, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, , திருப்பத்தூர், வேலூர் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பதிவாக கூடும். குறிப்பாக ஜனவ 26ம் தேதி அன்று விட்டு விட்டு மழை பதிவாகும். குடியரசு தின விழா அன்று சென்னை உள்பட கடலோர மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் கனமழை பதிவாக கூடும்.
தென் மாவட்டங்களான புதுக்கோட்டை இராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, திண்டுக்கல், தேனி விருதுநகர் போன்ற மாவட்டங்களிலும் ஜனவ 26, 27 தேதிகளில் மழை வாய்ப்பு உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.
வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஜனவரி 21ஆம் தேதி முதுல் 23ஆம் தேதிவரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். ஜனவரி 24ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரை கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்றும், நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
