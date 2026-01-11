English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கனமழை அலர்ட்! 7 மாவட்டங்களில் நாளை கொட்டப்போகுது.. சென்னையில் எப்படி?

கனமழை அலர்ட்! 7 மாவட்டங்களில் நாளை கொட்டப்போகுது.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:50 PM IST
  • இரண்டு நாட்களுக்கு மழை பெய்யும்
  • சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்
  • வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Trending Photos

அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்: யாருக்கு டபுள் கிராஜுவிட்டி? DoPPW விளக்கம்
camera icon11
Gratuity
அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்: யாருக்கு டபுள் கிராஜுவிட்டி? DoPPW விளக்கம்
இந்திய அணியில் முக்கிய வீரருக்கு காயம்... ஸ்குவாடில் வருகிறது மாற்றம்...?
camera icon8
Ind vs NZ
இந்திய அணியில் முக்கிய வீரருக்கு காயம்... ஸ்குவாடில் வருகிறது மாற்றம்...?
கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular Actor
கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இன்னும் 60 நாட்களில் பெண்களுக்கு வரப்போகும் 2 சர்ப்பிரைஸ்
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இன்னும் 60 நாட்களில் பெண்களுக்கு வரப்போகும் 2 சர்ப்பிரைஸ்
கனமழை அலர்ட்! 7 மாவட்டங்களில் நாளை கொட்டப்போகுது.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Latest Update: வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் தற்போது மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில், டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி

வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, நேற்று (10-01-2026) வடகிழக்கு இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில்  நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடகிழக்கு இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளில் முல்லைத்தீவிற்கு (இலங்கை) அருகில் 1530-1630 மணி அளவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக கரையை கடந்தது. 

இது மேலும், மேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுவிழந்து, 23.30 அளவில் வடக்கு இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில்  ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவியது. இது இன்று  காலை (11-01-2026) 05.30 மணி அளவில் மேலும், வலுவிழந்து தெற்கு கடலோர தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவியது. இது 08.30 மணி அளவில் மேலும், வலுவிழந்து தெற்கு கடலோர தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியாக நிலவுகிறது.

இன்று, நாளையும் எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?

ஜனவரி 11ஆம் தேதியான இன்று தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும்  லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும். செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம்  மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி 12ஆம் தேதியான நாளை கடலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.  

ஜனவரி 13ஆம் தேதி தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில்  ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும். ஜனவரி 14ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 17ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும்  லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையில் எப்படி?

சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று (ஜனவரி 11) வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 25° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும். ஜனவரி 12ஆம் தேதியான நாளை (ஜனவரி 12) வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான  பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 25-26° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! ரூ.5000 அபராதம் - தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க!

 

மேலும் படிக்க: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு! எப்போது தெரியுமா?

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather TodayChennai RainsChennai rain Updatetamilnadu rains

Trending News