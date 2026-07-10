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இடி, மின்னலுடன் பொளக்க போகுது! இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update:  தமிழகத்தில் இன்று கோவை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய  கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:36 AM IST
இடி, மின்னலுடன் பொளக்க போகுது! இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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இடி, மின்னலுடன் பொளக்க போகுது! இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
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