  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! நாளை முதல் கொட்டும் மழை.. எங்கெல்லாம்?

உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! நாளை முதல் கொட்டும் மழை.. எங்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் தற்போது பனிப்பொழிவு இருந்து வரும் நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 14, 2026, 03:07 PM IST
  • நாளை உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
  • தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்
  • கடும் பனியும் நிலவக் கூடும்

உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! நாளை முதல் கொட்டும் மழை.. எங்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில்  கடந்த சில தினங்களாகவே  வெயிலின் அளவு படிப்படியாக அதிரித்து  காணப்படுகிறது. ஆனால், காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடும் பனி நிலவி வருகிறது.  டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே கடும் பனி  இருந்து வருகிறது. இந்தநிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

நாளை உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தெற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணிநேரத்தில் உருவாகக்கூடும்.

கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பிப்ரவரி 19,20ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

பனிமூட்டம் அலர்ட்

பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி வரை  வட தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
குறிப்பாக, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
திருவள்ளூர், சேலம், தர்மபுரி மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் 18 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று, நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31-32 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி முதல் 18ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவமா? உங்களுக்குக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் செம சர்ப்ரைஸ் - இதோ விவரம்

மேலும் படிக்க: ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் எழுதலாம்? முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather UpdateTamil Nadu rainsChennai weatherTamilnadu Imd

