வெயிலுக்கு நடுவே கொட்டும் மழை! 2 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. இன்றைய வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில்  அடுத்த இரண்டு தினங்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34 டிகிரி  செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 24, 2026, 02:12 PM IST
  • தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • நீலகிரி, கோவைக்கு அலர்ட்
  • வானிலை மையம் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வெயில் காலம் தொடங்கிவிட்டது. தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. இன்னும் ஏப்ரல், மே மாதங்களே வராத நிலையில், தமிழகத்தில் வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. வெயிலின் தாக்கம் இந்த வருடத்தில் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

கோவை, நீலகிரியில் மழை பெய்யும்

இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பில், மன்னார் வளைகுடா முதல் வடக்கு உள் கர்நாடகா வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, மார்ச் 24 முதல் மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 27ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய  தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்ச் 28 முதல் மார்ச் 30ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய  தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய  முன்னறிவிப்பு: 

மார்ச் 24, 25ஆம் தேதிகளில் தமிழகம், புதுவை  மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. மார்ச் 26 முதல் மார்ச் 28ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை  மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ்  வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை, மார்ச் 24,25ஆம் தேதிகளில்   தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை  ஒட்டியே இருக்கக்கூடும் என்றும், மார்ச் 26ஆம் தேதி முதல் மார்ச்28ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை
அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பா? 

இன்று (24-03-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34 டிகிரி  செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும். நாளை (25-03-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும். தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மார்ச் 24ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 28ஆம் தேதி வரை  மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

