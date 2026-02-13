வங்கக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்.. மழை கொட்டப்போகுது.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே கடும் பனி நிலவி வருகிறரு. அதன்பிறகு, பெரிய அளவில் தமிழகத்தில் மழை இல்லை. ஜனவரி மாதம் தொடக்கத்தில் சில நாட்கள் மழை பெய்தது. அதன்பிறகு மழை பொழிவு என்பது இல்லை. பிப்ரவரி மாதமும் தமிழகத்தில் கடும் பனி நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்க்கலாம்.
நீலகிரி, சேலத்தில் வானிலை எப்படி?
நீலகிரியில் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வரை ஓரளவு தெளிவான வானிலை நிலவக் கூடும். மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலத்தை பொறுத்தவரை, மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மேலும், தெளிவான வானிலையும் இருக்கக் கூடும். பெரம்பலூர், தஞ்சாவூரை பொறுத்தவரை, இன்று முதல் அடுத்த சில தினங்களுக்கு தெளிவான வானிலை இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
இதற்கிடையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் உள்ள இந்திய பெருக்கடலின் கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வாக்கில் உருவாகக் கூடும். தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும். மேலும், பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடத்தில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும். வட தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பனிமூட்டத்தை பொறுத்தவரை, இன் (பிப்ரவரி 13) கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், திண்டுக்கல், நீலகிரி, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 14,15,16ஆம் தேதிகளில் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், தருமபுரி, சேலம், நீலகிரி, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பனிமூட்டம் நிலவக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், நாமக்கல், ஈரோடு, தென்காசி, கரூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் ஜனவரி 17ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
