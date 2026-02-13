English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வங்கக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்.. மழை கொட்டப்போகுது.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

வங்கக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்.. மழை கொட்டப்போகுது.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Tamil Nadu Weather Update: நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:05 PM IST
  • நீலகிரி, சேலம் வானிலை அப்டேட்
  • வங்கக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
  • பிப்ரவரி 15 முதல் மழைக்கு வாய்ப்பு

Trending Photos

கும்ப ராசியில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடிகள் கொட்டும்! நீங்க இருக்கீங்களா?
camera icon7
Zodiac Signs
கும்ப ராசியில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடிகள் கொட்டும்! நீங்க இருக்கீங்களா?
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்: பிப்ரவரியில் கஷ்டம்..புது வெளியீட்டு தேதி என்ன?
camera icon7
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்: பிப்ரவரியில் கஷ்டம்..புது வெளியீட்டு தேதி என்ன?
இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
குளிரா, வெயிலா, மழையா, பனியா? சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் வானிலை அப்டேட்!
camera icon8
Weather Forecast
குளிரா, வெயிலா, மழையா, பனியா? சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் வானிலை அப்டேட்!
வங்கக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்.. மழை கொட்டப்போகுது.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே கடும் பனி நிலவி வருகிறரு. அதன்பிறகு, பெரிய அளவில் தமிழகத்தில் மழை இல்லை. ஜனவரி மாதம் தொடக்கத்தில் சில நாட்கள் மழை பெய்தது. அதன்பிறகு மழை பொழிவு என்பது இல்லை. பிப்ரவரி மாதமும் தமிழகத்தில் கடும் பனி நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான  வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

நீலகிரி, சேலத்தில் வானிலை எப்படி?

நீலகிரியில் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வரை ஓரளவு தெளிவான வானிலை நிலவக் கூடும்.  மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலத்தை பொறுத்தவரை, மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மேலும், தெளிவான வானிலையும் இருக்கக் கூடும். பெரம்பலூர், தஞ்சாவூரை பொறுத்தவரை, இன்று முதல் அடுத்த சில தினங்களுக்கு தெளிவான வானிலை இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி

இதற்கிடையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் உள்ள இந்திய பெருக்கடலின் கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல  மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வாக்கில் உருவாகக் கூடும். தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய  பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. 

இதன் காரணமாக, பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும். மேலும், பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி  தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடத்தில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும்.  வட தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பனிமூட்டத்தை பொறுத்தவரை, இன் (பிப்ரவரி 13) கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், திண்டுக்கல், நீலகிரி,  காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 14,15,16ஆம் தேதிகளில் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், தருமபுரி, சேலம், நீலகிரி, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பனிமூட்டம் நிலவக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும், பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், நாமக்கல், ஈரோடு, தென்காசி, கரூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில்  லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.  சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் ஜனவரி 17ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகையை முடக்க சூழ்ச்சி! முதலமைச்சர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்

 

மேலும் படிக்க: குளிரா, வெயிலா, மழையா, பனியா? சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் வானிலை அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather UpdateNilgiris weatherSalem Weather Update

Trending News