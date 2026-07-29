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அடுத்த 3 நாட்களுக்கு உஷார்.. தமிழகத்தில் பிச்சு உதறப்போகும் கனமழை! எங்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Weather Latest Update: ஆகஸ்ட் 4 வரை தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யும் என்றும், நீலகிரி, கோவை, தேனி, நெல்லை, கன்னியாகுமரியில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 29, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:16 PM IST
அடுத்த 3 நாட்களுக்கு உஷார்.. தமிழகத்தில் பிச்சு உதறப்போகும் கனமழை! எங்கெல்லாம்?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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