பொங்கலுக்கு மழை பெய்யுமா? இன்று எங்கெல்லாம் வெளுக்கும்.. வெதர்மேன் அப்டேட்

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John On Rain Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே, தமிழகத்தில் நல்ல மழை பெய்தது. நவம்பர், டிசம்பர் மாதம் வரை பரவலாக மழை பெய்தது, நவம்பர் மாத இறுதியில் கூட டித்வா புயல் உருவானது. டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் கடும் பனி நிலவி வருகிறது.
பொங்கலுக்கு மழை வெளுக்குமா?
தொடர்ந்து, ஜனவரி மாதத்தில் அவ்வப்போது தமிழகம் முழுவதும் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த சில தினங்களாக தமிழகம் முழுவதும் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில் கடுமையான குளிரும் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், "டெல்டா மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்தது. ஆனால், டெல்டாவில் இன்று முதல் மழை குறைந்துவிடும். இன்றுடன் தென்காசி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி, மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தமிழ்நாட்டில் மழை இன்று வரை மட்டுமே மழை பெய்யும். அதன்பிறகு பெரிய அளவில் மழையின் தாக்கம் இருக்காது" என்று கூறியுள்ளார்.
இதற்கிடையில் டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரனும் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வானிலை குறித்து பதிவிட்டுள்ளார். அவர் கூறுகையில், "விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மழை டெல்டாவில் பெய்துள்ளது. அடுத்த சில மணி நேரத்தில் டெல்டாவில் மழை படிப்படியாக குறைந்துவிடும். அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, திண்டுக்கல், கோவை, நீலகிரியில் மழை பெய்யக் கூடும். குறிப்பாக, இன்று இரவு இங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்" என கூறியுள்ளார்.
வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?
இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த மூன்று தினங்களில் தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்னிந்திய பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்னிந்திய பகுதிகளிலிருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
ஜனவரி 13ஆம் தேதியான இன்று தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இங்களில் இன்று மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரந்து, ஜனவரி 14ஆம் தேதி முதல் 19ஆம் தேதி வரை வறண்ட வானிலையும், ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்றும் நாளையும், வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
