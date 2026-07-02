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வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகும் காற்றழுத்தம்... வெளுக்கப்போகுது கனமழை.. எங்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:02 AM IST
வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகும் காற்றழுத்தம்... வெளுக்கப்போகுது கனமழை.. எங்கெல்லாம்?
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update TodaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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