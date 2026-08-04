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சென்னை உட்பட 9 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெளுக்கப்போகும் மழை! வானிலை எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update: நாளை சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் 9 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:21 PM IST
சென்னை உட்பட 9 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெளுக்கப்போகும் மழை! வானிலை எச்சரிக்கை

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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