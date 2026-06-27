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நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Update: வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாகத் தமிழகத்தில் ஜூலை 3 ஆம் தேதி வரை இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ள நிலையில், சென்னைக்கு மிதமான மழையும், நீலகிரி மற்றும் கோவை மலைப்பகுதிகளுக்குக் கனமழை எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:50 PM IST
நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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