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TN Weather: தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஒருசில இடங்களில் இயல்பை விட 2–3°C வரை வெப்பநிலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:21 PM IST
TN Weather: தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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