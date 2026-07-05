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தமிழகத்தில் நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update: வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகியுள்ளதால், கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரியில் கனமழையும், சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 05, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:20 PM IST
தமிழகத்தில் நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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