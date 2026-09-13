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தமிழகத்தில் கொட்டப்போகும் கனமழை? 7 நாட்களுக்கு நீடிக்கும்.. சென்னைக்கும் எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 13 முதல் 19 வரை பல மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Sep 13, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:42 PM IST
தமிழகத்தில் கொட்டப்போகும் கனமழை? 7 நாட்களுக்கு நீடிக்கும்.. சென்னைக்கும் எச்சரிக்கை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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