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தமிழகத்தில் ஜூலை 29 வரை மழை நீடிக்கும்.. எங்கெல்லாம்? வானிலை மையம் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வரும் ஜூலை 29 வரை பல இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:08 PM IST
தமிழகத்தில் ஜூலை 29 வரை மழை நீடிக்கும்.. எங்கெல்லாம்? வானிலை மையம் அறிவிப்பு

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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