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தமிழகத்தில் நாளை முதல் மழை.. இந்த மாவட்டங்களில் வெப்ப அலையும் வீசும்! வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் நாளை முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ள அதே வேளையில், சில மாவட்டங்களில் வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 16, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:20 PM IST
தமிழகத்தில் நாளை முதல் மழை.. இந்த மாவட்டங்களில் வெப்ப அலையும் வீசும்! வானிலை அப்டேட்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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