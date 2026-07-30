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TN Weather: 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

Tamil Nadu Weather Latest Update: ஆகஸ்ட் 5 வரை தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யும் என்றும், நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 30, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:53 PM IST
TN Weather: 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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