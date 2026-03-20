கொட்டப்போகும் மழை! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. சென்னை எப்படி? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வரும் நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 20, 2026, 04:54 PM IST
  • தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்
  • வெப்பநிலை 2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரும்

ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, தஞ்சாவூர் கோயில்களுக்கு 6 நாள் டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon7
IRCTC
ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, தஞ்சாவூர் கோயில்களுக்கு 6 நாள் டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு அதிகமாக இருக்கும், காரணம் இதுதான்.... விளக்கும் நிபுணர்கள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு அதிகமாக இருக்கும், காரணம் இதுதான்.... விளக்கும் நிபுணர்கள்
தங்கம் விலை குறைவது தொடரும்! நடுத்தர மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Gold price today
தங்கம் விலை குறைவது தொடரும்! நடுத்தர மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
AK 64 படத்தின் இயக்குநர் யார்? ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் - அஜித் காம்போ இருக்கா?
camera icon7
AK 64
AK 64 படத்தின் இயக்குநர் யார்? ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் - அஜித் காம்போ இருக்கா?
Tamil Nadu Weather Update Latest: தமிழகத்தில்  தற்போது வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. காலை 8 மணி முதலே வெயிலின் தாக்கம் தொடங்குகிறது. இரவு நேரத்தில் அனல் வீசி வருகிறது. இன்னும் ஏப்ரல், மே மாதங்களே வராத நிலையில், தமிழகத்தில் கடும் வெயில் நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையில், கடந்த மூன்று தினங்கள் தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது. நேற்று கூட, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூரில் மழை பெய்தது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, மன்னார் வளைகுடா முதல் வடக்கு உள் கர்நாடகா வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. மார்ச் 20ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். மார்ச் 21ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 

ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். மார்ச் 22ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 23ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதலுக்கு மார்ச் 20, 21ஆம் தேதிகளில் தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.  மார்ச் 22 முதல் மார்ச் 24ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒரிரு இடங்களில் சற்று உயரக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை, மார்ச் 20ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 24ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னை வானிலை எப்படி?

இன்று (20-03-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32-33 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். நாளை (21-03-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரை, தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ரம்ஜான் லீவை ஜாலியாக கொண்டாட... சிறப்பு ரயில்கள், பேருந்துகள் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: வானிலை அப்டேட் : மார்ச் 20 ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி வெதர் எப்படியிருக்கும்?

மேலும் படிக்க: கடை வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கடன் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு - முக்கிய அப்டேட்

