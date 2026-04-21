தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு.. அடுத்த 7 நாட்களுக்கு உஷார்! வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 21, 2026, 02:56 PM IST
  • தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
  • குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யு வாய்ப்புள்ளது
  • உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது

Trending Photos

செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
camera icon7
Mars Transit
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
camera icon6
Indians Not Allowed
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!
camera icon7
weight loss
டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!
camera icon7
Richest Indians
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!
Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வெப்பம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், சில பகுதிகளில் மழைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் (Chennai Meteorological Department) (Chennai Meteorological Department) தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சூழல் உருவாகி உள்ளது. அதே நேரத்தில் உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை மேலும் உயரக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், வடக்கு சத்தீஸ்கர் முதல் குமரிக்கடல் வரை தெலுங்கானா, உள் கர்நாடகா மற்றும் தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. 

அடுத்த 7 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு 

21-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

22-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

23-04-2026 முதல் 25-04-2026 வரை: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

26-04-2026 மற்றும் 27-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 21-04-2026 முதல் 25-04-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 21-04-2026 முதல் 25-04-2026 வரை: உள் தமிழக மாவட்டங்களில், அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும்.

21-04-2026 முதல் 25-04-2026 வரை: அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு:

இன்று (21-04-2026) மற்றும் நாளை (22-04-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 24 மணி நேரத்தில்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சிற்றாறு பகுதியில் 35.6 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க: “விஜய் எனக்கு எந்த கடனும் கொடுக்கவில்லை..” எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் சொன்ன முக்கிய தகவல்..

மேலும் படிக்க: Lottery | இன்று ஜாக்பாட் அடிக்கப்போவது யார்? கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி SS-516 லாட்டரி முடிவுகள்

மேலும் படிக்க: ”வாயை திறந்தாலே பொய்.. முழு நேர வேலையே இதுதான்" ஆதவ் அர்ஜுனாவை கலாய்த்து தள்ளிய அண்ணாமலை!

