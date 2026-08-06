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நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 10 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: வங்கக்கடல் முதல் லட்சத்தீவு வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் 12 வரை பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கையும் விடுப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 06, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:12 PM IST
நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 10 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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