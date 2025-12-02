English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிட்வா புயல் : சென்னை கனமழை, பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை - வானிலை அப்டேட்

டிட்வா புயல் : சென்னை கனமழை, பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை - வானிலை அப்டேட்

chennai rain update : டிட்வா புயல் காரணமாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு இன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 2, 2025, 07:03 AM IST
  • சென்னையில் தொடரும் கனமழை
  • இன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
  • வானிலை ஆய்வு மையத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

டிட்வா புயல் : சென்னை கனமழை, பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை - வானிலை அப்டேட்

chennai rain update : டிட்வா புயல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக சென்னைக்கு அருகே 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. பல மணி நேரங்களாக நகராமல் ஒரே இடத்தில் இருப்பதால், சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இன்றும் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கையாக பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

விடுமுறை - எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

கனமழை காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களுக்கும் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று நடைபெறவிருந்த செமஸ்டர் தேர்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. 

வானிலை நிலவரம்

சென்னைக்கு அருகே நகராமல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்  நீடிக்கிறது. அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து தாழ்வு மண்டலமாக இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவிழக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரமாக ஒரு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இருந்து சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் தீவிர மழை பெய்து வருகிறது. இது அடுத்த 18 மணி நேரம் சென்னை கடற்கரைக்கு அருகில் இருக்கும் என்றும், பின்னர் மாலை முதல் இரவு வரை பலவீனமான அமைப்பாக சென்னைக்கு தெற்கே கல்பாக்கம் பெல்ட்டைச் சுற்றி கரையைக் கடக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மிதமான மழை: மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, டெல்டா மாவட்டங்கள், பாண்டி, கடலூர் விழுப்புரம். காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையைக் கடந்ததும் ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலையில் மழை பெய்யும்.

கனமழை: செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது

மிக கனமழை: சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

காஞ்சிபுரம் அறிவிப்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கனமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, பேரிடர் தொடர்பான பாதிப்புகள் மற்றும் புகார்கள் தெரிவிப்பதற்காக வருவாய் நிருவாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை மைய கட்டுப்பாட்டு அறையை மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி மோகன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். பொதுமக்கள் நேரடியாக புகார் தெரிவிக்க தொலைபேசி எண் 044 - 27237107 மற்றும் கைபேசி எண் 8056221077 போன்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

விவசாயிகள் கோரிக்கை

டிட்வா புயல் காரணமாக சீர்காழி அருகே 300 ஏக்கர் விளைநிலங்கள் மழைநீரில் மூழ்கி அழுகும் அபாயம். உரிய கணக்கீடு செய்து நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். வங்க கடலில் உருவான டிட்வா புயலின் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக தமிழகம் மற்றும் டெல்டா கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக விட்டுவிட்டு கனமழை பதிவாயில் வந்தன. மயிலாடுதுறை  மாவட்டம் சீர்காழி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக  கனமழை பெய்து வந்தது.இன் நிலையில் திருவெண்காட்டை அடுத்த சின்ன பெருந்தோட்டம் கிராமம் கடற்கரைக்கு மிக அருகாமையில் அமைந்துள்ளது.

இந்த கிராமத்தில் சுமார் 300 ஏக்கரில் விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். கடந்த  நாட்கள் பெய்த மழையில்   சாகுபடி செய்த பயிர்கள் தற்போது மேற்கு பகுதியில் இருந்து வரும் அதிகப்படியான மழை நீரால் 300 ஏக்கர் சாகுபடி செய்யப்பட்ட  பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி கடல் போல் காட்சி அளிக்கிறது.மேலும் மழை தொடர்ந்தால்  சம்பா சாகுபடி பயிர்கள் அழுகும் நிலை ஏற்படும் என வேதனை அடைந்துள்ளனர்.

மேலும் இந்த பகுதியில் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நிவாரணம் மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்காத நிலையில், தற்போது ஏக்கருக்கு 30 ஆயிரம் செலவு செய்து சாகுபடி செய்தாலும் ஆண்டு தோறும் இந்த பகுதியில் மழை நீர் தேங்கி அழுகுவதால்  விவசாயம்  பாதிக்கபடுவதாக விவசாயிகள் கூறினர்.மேலும் இந்த பகுதியின் பிரதான வடிகாலான செல்வனாறு வலது கரையை பலப்படுத்தி கடல் நீர் உட்புகாமல் ஆற்றின் முகப்பு துவாரத்தில் கதவணை அமைத்து தரவும், பாதிக்கப்பட்ட விளைநிலங்களை உரிய கணக்கீடு செய்து நிவாரணம் வழங்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கடலூர் 

டிட்வா புயல் மற்றும் கனமழை காரணமாக கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள கணக்கரப்பட்டு, நற்கந்தங்குடி, குமாரமங்கலம், வசபுத்தூர், நடராஜபுரம், உத்தம சோழமங்கலம், பிச்சாவரம், கீழப்பெரும்பை, உள்ளிட்ட பல கிராமங்களில் 5000 ஏக்கர் விளை நிலங்களில் பயிர்  வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால், மழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை அரசு முறையாக கணக்கிட்டு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | எச்சரிக்கை! இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்!

