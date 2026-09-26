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3 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. சென்னைக்கு எப்படி? வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update: தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவிததுள்ளது. நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 26, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 03:20 PM IST
3 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. சென்னைக்கு எப்படி? வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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