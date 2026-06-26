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நாளை சென்னை உட்பட 6 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, நாளை (ஜூன் 27) சென்னை உட்பட 6 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:15 PM IST
நாளை சென்னை உட்பட 6 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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