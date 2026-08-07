Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /கனமழை எச்சரிக்கை! இந்த மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகுது.. சென்னையில் எப்படி?

கனமழை எச்சரிக்கை! இந்த மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகுது.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நீலகிரி, கோவை, தேனி உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளில் கனமழையும், சென்னை உள்ளிட்ட ஏனைய பகுதிகளில் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 07, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:41 PM IST
கனமழை எச்சரிக்கை! இந்த மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகுது.. சென்னையில் எப்படி?
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்.. இனி இந்த ரூட்ல போக முடியாது.. அதிரடி அறிவிப்பு
2
3
4
5