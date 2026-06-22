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Tamil Nadu Weather Update: ஜூன் 28 வரை கனமழை அலர்ட்.. சென்னை, கோவைக்கு எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக ஜூன் 28 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தின் சென்னை, கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:41 PM IST
Tamil Nadu Weather Update: ஜூன் 28 வரை கனமழை அலர்ட்.. சென்னை, கோவைக்கு எச்சரிக்கை
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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