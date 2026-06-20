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தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களுக்கு நாளை கனமழை எச்சரிக்கை.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் நெல்லை, கோவை உட்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:19 PM IST
தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களுக்கு நாளை கனமழை எச்சரிக்கை.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களுக்கு நாளை கனமழை எச்சரிக்கை.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
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