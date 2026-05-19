/தமிழகத்தில் மே 21 வரை கனமழை எச்சரிக்கை.. சென்னையிலும் மழைக்கு வாய்ப்பு! வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக இன்று முதல் மே 21 வரை சென்னை உள்பட 13 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில், மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் வகையிலான செய்தி வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் காரணமாக, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக் குறிப்பில், சுமார் 1.5 கிமீ உயரத்தில், கிழக்கு உத்ர பிரதேசம் முதல் லட்சத்தீவு வரை, மத்திய மகாராஷ்டிரா, மராத்த்வாடா, உள் கர்நாடகம் மற்றும் கேரளம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதனால் இன்று (மே 19 - செவ்வாய்கிழமை) தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசுவதுடன், இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக:
இதுதவிர, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் வட உள் தமிழகத்தில் மிதமான மழையும், ஏனைய மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும்.
நாளை (மே 20) மற்றும் அதற்கு அடுத்த நாள் (மே 21) தமிழகத்தின் முக்கிய மலைப்பிரதேசங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி, கோவை, தேனி, ஈரோடு, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் 50 கி.மீ வேகத்தில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை கொட்ட வாய்ப்புள்ளது.
சென்னையைப் பொறுத்தவரை இன்று மற்றும் நாளை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்து குளிர்விக்க வாய்ப்புள்ளது.
வெயிலைப் பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 முதல் 39 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 முதல் 29 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, கனமழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசும் நேரங்களில் பொதுமக்கள் இடி, மின்னல் குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.