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ஜூலை 10 வரை மழை விடாது.. வானிலை மையம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்! சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: வங்கக்கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக தமிழகத்தின் கோவை, நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழையும், பிற மாவட்டங்களில் ஜூலை 10 வரை மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:52 PM IST
ஜூலை 10 வரை மழை விடாது.. வானிலை மையம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்! சென்னையில் எப்படி?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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