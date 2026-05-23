/தமிழகத்தில் மே 26 வரை பிச்சு உதறப்போகும் கனமழை.. சென்னையிலும் வெளுக்கும் - வானிலை அலர்ட்!

வங்கக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாகத் தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்குப் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை தொடரும் என்றும், இதனால் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
கோடை காலத்தின் வெப்பத்தில் இருந்து தமிழக மக்களுக்கு நிம்மதியை தரும் வகையில், அடுத்த சில நாட்களுக்கு மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிக்கும் செய்திக்குறிப்பில்,தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சுமார் 3.1 கிலோமீட்டர் முதல் 5.8 கிலோமீட்டர் உயரம் வரை ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
இன்றைய நிலவரப்படி தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களான நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை கொட்ட வாய்ப்புள்ளது.
அப்போது மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மாநிலத்தின் பிற பகுதிகள் மற்றும் புதுவை, காரைக்காலில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் மழையின் பரப்பளவு மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை ஆகிய மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
அதேபோல் சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் 50 கி.மீ வேகக் காற்றுடன் கனமழை வெளுத்து வாங்க வாய்ப்புள்ளது.
மே 26 ஆம் தேதியன்று கோவை மற்றும் திருப்பூரின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய தென் மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளது. அதன் பிறகு மே 27 முதல் மே 29 வரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மழையின் வேகம் குறைந்து, ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை மட்டுமே பெய்யக்கூடும்.
தலைநகர் சென்னையைபொறுத்தவரை அடுத்த இரு நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நகரின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 முதல் 33 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 23-05-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
24-05-2026 முதல் 27-05-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமின்றி குறையும் போக்கு நிலவக்கூடும்.
23-05-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும். 24-05-2026 முதல் 27-05-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.