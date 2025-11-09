English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விடாது கொட்டும் கனமழை.. தென் மாவட்டங்கள் டார்கெட்.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Today : தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் இரு தினங்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 9, 2025, 02:32 PM IST
  • தமிழகத்தில் விடாத கொட்டும் கனமழை
  • சென்னையில் மிதமான மழை
  • வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest News: தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, அக்டோபர் மாதத்தில் சென்னை, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. அதன்பிறகு பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை. இதற்கிடையில், கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

விடாது கொட்டும் கனமழை

இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரத்தை பார்ப்போம். சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி,  வட தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. 

இதன் காரணமாக, 2025 நவம்பர் 9ஆம் தேதி தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும். திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் கன்னியாகுமரி  மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.

தொடர்ந்து, 2025 நவம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் 12ஆம்  தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 12ஆம் தேதி தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம், விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, தென்காசி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நவம்பர் 13ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 14,15ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையில் வானிலை எப்படி?

சென்னையை பொறுத்தவரை, 2025 நவம்பர் 9,10ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான / மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை  32 முதல் 33 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது, 

இதற்கிடையில்,  நவம்பர் மாத இறுதியில் வங்கக் கடலில் புயலாக உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்திருந்தார். எனவே, நவம்பர் மாத இறுதியில் நல்ல மழை பெய்யும் எனவும் அவர் கணித்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

