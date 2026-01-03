English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கொட்டப்போகும் மழை! 4 நாட்களுக்கு வானிலை மையம் கொடுத்த அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

கொட்டப்போகும் மழை! 4 நாட்களுக்கு வானிலை மையம் கொடுத்த அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 3, 2026, 02:28 PM IST
  • தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • வானிலை மையம் அறிவிப்பு
  • எங்கெங்கு தெரியுமா?

Trending Photos

ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
camera icon8
Travel Tips
ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
camera icon6
India Probable Squad
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
camera icon8
IPL 2026
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
கொட்டப்போகும் மழை! 4 நாட்களுக்கு வானிலை மையம் கொடுத்த அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை, தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா, வட மாவட்டங்களில் நல்ல மழையை கொடுத்தது. டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து மழை குறைத்து பனி வாட்டி வதைத்து வருகிறது. காலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் பனி அதிகமாக இருக்கிறது. இதற்கிடையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

குறிப்பாக, ஜனவரி 1ஆம் தேதி தென் மாவட்டங்கள், சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்கள், கோவை, தேனி பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. அதன்பிறகு, மழை இல்லை. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம். சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தெற்கு கேரள கடலோரப் பகுதிகளை ஒட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதிகளில் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி  நிலவுகிறது. 

தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. ஜனவரி 3ஆம் தேதி  தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கல் பகுதிகளிலும், லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். மேலும், அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், ஜனவரி 4ஆம் தேதி  தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கல் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் இருக்கும்.  ஜனவரி 5ஆம் தேதி முதல் 7ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். தொடர்ந்து, ஜனவரி 8,9ஆம் தேதிகளிலும்  மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.

சென்னையில் எப்படி?

சென்னையை பொறுத்தவரை, ஜனவரி 3,4ஆம் தேதிகளில்  வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 முதல் 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 முதல் 24 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.  இதற்கிடையில், ஜனவரி 6ஆம் தேதி  தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இருப்தாக வானிலை  மையம் தெரிவித்துள்ளது.  இதனால், வரும் நாட்களில்   மழை பெய்யக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு! 'தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்' - பலன்கள் என்ன?

 

மேலும் படிக்க: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தேர்வில் வெற்றி செம்ம சான்ஸ் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather TodayChennai RainsChennai rain Updatetamilnadu rains

Trending News