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தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மழை அலர்ட்... சென்னைக்கும் முக்கிய வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடந்ததால் தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழையும், சென்னையில் நாளை லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:33 PM IST
தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மழை அலர்ட்... சென்னைக்கும் முக்கிய வானிலை அப்டேட்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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