/TN Weather: தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பு!

இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்பது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது. சராசரி கடல் மட்டத்தில், தெற்கு குஜராத் முதல் மத்திய கேரளா வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, இன்று (ஜூலை 08) தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னை உள்ளிட்ட ஏனைய தமிழக பகுதிகள், புதுவை மற்றும் காரைக்காலில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியாகி இருக்கும் அறிவிப்பில், சராசரி கடல் மட்டத்தில், தெற்கு குஜராத்திலிருந்து மத்திய கேரளா வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
08-07-2026 மற்றும் 09-07-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
10-07-2026: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
11-07-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
12-07-2026 மற்றும் 13-07-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு
இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
சென்னையை பொருத்தவரையில், இன்று (ஜூலை 08, 2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 07-07-2026 முதல் 11-07-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில்
அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும்.
இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு
07-07-2026 முதல் 11-07-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டம் பார்வூட் & செருமுள்ளி பகுதிகளில் 8 சென்டி மீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது.
பார்வூட் (நீலகிரி), செருமுள்ளி (நீலகிரி), வூட் பிரையர் எஸ்டேட் (நீலகிரி), தேவாலா (நீலகிரி) தலா 8, அவலாஞ்சி (நீலகிரி), குன்னூர் AWS (நீலகிரி), மேல் கூடலூர் (நீலகிரி), கூடலூர் பஜார் (நீலகிரி) தலா 7, தாலுகா அலுவலகம் பந்தலூர் (நீலகிரி), விண்ட் வொர்த் எஸ்டேட் (நீலகிரி) தலா 6, மேல் பவானி (நீலகிரி) 4, சிறுவாணி அடிவாரம் (கோயம்புத்தூர்), வால்பாறை PAP (கோயம்புத்தூர்) தலா 3, வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் (கோயம்புத்தூர்), சின்னக்கல்லார் (கோயம்புத்தூர்), உபாசி TRF AWS (கோயம்புத்தூர்), சோலையார் (கோயம்புத்தூர்), வால்பாறை PTO (கோயம்புத்தூர்) தலா 2, எமரால்டு (நீலகிரி), சின்கோனா (கோயம்புத்தூர்), நடுவட்டம் (நீலகிரி), மதுக்கரை தாலுகா அலுவலகம் (கோயம்புத்தூர்) தலா 1 செ.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது.