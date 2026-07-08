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TN Weather: தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Weather Update: தெற்கு குஜராத் முதல் கேரளா வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, இன்று தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், ஏனைய மாவட்டங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:43 AM IST
TN Weather: தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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