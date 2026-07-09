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TN Weather: இன்று எங்கெல்லாம் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Update: இன்று (ஜூலை 09) நீலகிரி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், சென்னை உள்ளிட்ட இதர பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:45 AM IST
TN Weather: இன்று எங்கெல்லாம் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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