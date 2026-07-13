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ஜூலை 18 வரை இந்த மாவட்டங்களில் மழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் ஜூலை 18 வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், சென்னையில் வெயிலின் தாக்கமும் நீடிக்க வாய்ப்புள்ள நிலையில், கடலில் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 13, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:48 AM IST
ஜூலை 18 வரை இந்த மாவட்டங்களில் மழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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ஜூலை 18 வரை இந்த மாவட்டங்களில் மழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்
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