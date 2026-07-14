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உஷார் மக்களே.. அடுத்த சில நாட்களுக்கு சுட்டெரிக்கப்போகும் வெயில்.. ஆனால் இந்த மாவட்டங்களில் மட்டும் மழை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் ஜூலை 16 வரை வெயிலின் தாக்கம் 4°C வரை உயர்ந்து கடலோரப் பகுதிகளில் உஷ்ணம் அதிகரிக்கக்கூடும் அதேவேளையில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:06 AM IST
உஷார் மக்களே.. அடுத்த சில நாட்களுக்கு சுட்டெரிக்கப்போகும் வெயில்.. ஆனால் இந்த மாவட்டங்களில் மட்டும் மழை!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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