TN Weather Update | 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்! இடி, மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை

TN Weather News: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியால் இன்றும் நாளையும் நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். மே 29 வரை மழை நீடிக்கும் அதே வேளையில், வட உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலையும், கடலோரப் பகுதிகளில் புழுக்கமும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 27, 2026, 04:52 PM IST|Updated: May 27, 2026, 04:52 PM IST
Image Credit: Rain Alert: 11 Tamil Nadu Districts To Witness Heavy Rains Today and Tomorrow | Image Credit: AI Generated

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

