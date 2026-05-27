/TN Weather Update | 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்! இடி, மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை

TN Weather News: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியால் இன்றும் நாளையும் நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். மே 29 வரை மழை நீடிக்கும் அதே வேளையில், வட உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலையும், கடலோரப் பகுதிகளில் புழுக்கமும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை: கோடை வெயிலின் தாக்கம் தமிழகத்தில் உச்சத்தில் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாகப் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாகக் கோடை மழை பெய்து வருகிறது. இந்தத் திடீர் மழை மாற்றம் வெப்பத்தில் இருந்து தற்காலிக நிவாரணம் அளித்தாலும், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அடுத்த சில நாட்களுக்குத் தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரித்துள்ளது.
இது குறித்துச் சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ செய்தி அறிக்கையின் முழு விவரங்கள், மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் வெப்பநிலை மாற்றங்கள் குறித்த முழுமையான தொகுப்பை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள கடல் பகுதிகளில் தற்போது ஒரே நேரத்தில் மூன்று முக்கிய வளிமண்டல சுழற்சிகள் நிலவி வருகின்றன. இதன்காரணமாகவே, தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முந்தைய இந்தச் சூழலில் பரவலான மழை பெய்து வருகிறது.
வட மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளின் மேல், வளிமண்டலத்தில் சுமார் 5.8 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவி வருகிறது.
தென் கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல், சுமார் 3.1 கி.மீ முதல் 7.6 கி.மீ உயரத்தில் மற்றொரு வளிமண்டல சுழற்சி காணப்படுகிறது.
இதேபோல், மத்திய கிழக்கு மற்றும் தென் கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் சுமார் 3.1 கி.மீ முதல் 7.6 கி.மீ உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
இந்த மூன்று சாதகமான வானிலை சூழல்கள் காரணமாக, தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்குக் கனமழை நீடிக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கணிப்பின்படி, இன்றும் நாளையும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் மழையின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும். மணிக்கு 30 முதல் 40 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய இடி மின்னல் வரக்கூடும்.
அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்பதை எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது:
|
தேதி
|
மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்
|
வானிலை எச்சரிக்கை விவரம்
|இன்று (மே 27)
|நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், கரூர், சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி.
|11 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை.
|நாளை (மே 28)
|நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், ஈரோடு
|மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதி மற்றும் வட உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை.
|
மே 29
|
வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, ராணிப்பேட்டை.
|
வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் மட்டும் மழையின் தாக்கம் நீடிக்கும்.
இந்த வானிலை அறிக்கையில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், மழை பெய்தாலும் தமிழகத்தின் வட உள் மாவட்டங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையாது.
இன்று முதல் மே 29 ஆம் தேதி வரை, வட உள் தமிழகப் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்று வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. அதேசமயம், ஏனைய தமிழகப் பகுதிகள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வெப்பநிலை பொதுவாக இயல்பையொட்டியே காணப்படும்.
மழைக்கால வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாகக் காற்றில் ஈரப்பதம் (Humidity)மிக அதிகமாக இருக்கும். சென்னையில் தொடங்கி கடலோரத் தமிழக மாவட்டங்களில் பகல் மற்றும் மாலை நேரங்களில் அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் ஒரே நேரத்தில் நிலவக்கூடும். இதன் காரணமாக, காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகரித்து கடுமையான புழுக்கம் ஏற்படும். இதனால் மக்களுக்கு ஒருவித உடல் ரீதியான அசௌகரியமான சூழல் உருவாகலாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தனது அறிக்கையில் தனியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மலைப் பிரதேசங்களான நீலகிரி, கொடைக்கானல் (திண்டுக்கல்) மற்றும் தேனி மாவட்டங்களுக்குப் பயணம் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளவர்கள், உள்ளூர் வானிலை மாற்றங்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்துத் தங்களது பயணங்களை அமைத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.