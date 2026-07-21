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மழை கொட்டப்போகுது! சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு IMD முக்கிய வெதர் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம், தமிழகத்தின் சில இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கணித்துள்ளது. எனினும், அடுத்த சில நாட்களில் தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2–3°C அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:02 AM IST
மழை கொட்டப்போகுது! சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு IMD முக்கிய வெதர் அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather Forecast (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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