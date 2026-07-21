/மழை கொட்டப்போகுது! சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு IMD முக்கிய வெதர் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: சென்னை மக்களுக்கு குஷியான செய்தி. வெயிலில் மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அடுத்த சில நாட்களுக்கு நல்ல மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாகவே பல இடங்களில் வெயில் சதமடித்த நிலையில், மக்கள் உஷ்ணத்தால் அவதியில் இருந்தனர்.
எனினும், கடந்த 3 நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து சென்னை, செங்கல்பட்டு, நீலகிரி, கோவை, ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கான முக்கிய வானிலை முன்னறிவிப்பை வானிலை ஆய்வு மையம் அளித்துள்ளது.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம், தமிழகத்தின் சில இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கணித்துள்ளது. எனினும், அடுத்த சில நாட்களில் தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2–3°C அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.
நேற்று தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெப்பநிலை இயல்பான அளவிலேயே இருந்தது. இருப்பினும், மதுரை விமான நிலையம், மதுரை நகரம், பாளையங்கோட்டை மற்றும் வேலூர் ஆகிய இடங்களில் வெப்பநிலை 100°F-ஐ (சுமார் 38°C) தாண்டியது. அதே நேரத்தில், தமிழகத்தின் சில இடங்களில் லேசான மழையும் பதிவானது.
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வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, ஜூலை 24 வரை தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2–3°C அதிகமாக இருக்கக்கூடும். மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் வெப்பநிலை பருவக்கால சராசரி அளவிலேயே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜூலை 24 அன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வடக்கு கடலோர பகுதிகளின் சில இடங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் சில பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகளில் வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி (trough) நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, இன்று மாநிலத்தின் சில இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 40–50 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள், அதாவது அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கும் இதே போன்ற சூழல் நிலவும் என்றும், தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வானிலை ஆய்வு மையம் கடல்சார் எச்சரிக்கை ஒன்றையும் விடுத்துள்ளது. ஜூலை 24 வரை, தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 45–55 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 65 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.
கடல் சீற்றம் மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக, இந்த எச்சரிக்கைக் காலத்தில் மீனவர்கள் மேற்கூறிய கடல் பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.