  • ஏப்ரல் 16 வரை விடாமல் பெய்யும் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!

ஏப்ரல் 16 வரை விடாமல் பெய்யும் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரை சென்னை, டெல்டா, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 10, 2026, 03:23 PM IST
  • தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • டெல்டா, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்
  • வானிலை மையம் அலர்ட்

ஏப்ரல் 16 வரை விடாமல் பெய்யும் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் கோடை காலம் தொடங்கிவிட்டது. தமிழகத்தில் மார்ச் மாதம் முதலே வெயில் கொளுத்தி எடுக்கிறது. இன்னும் மே மாதம் வராத நிலையில், தமிழகத்தில் காலை முதல் மாலை வரை வெயிலின் தாக்கமும், அனலும் அடித்து வருகிறது. இதனால், மக்களால் பகல் நேரங்களில் செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், ஏப்ரல் மாதத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களல் நல்ல மழை பெய்தது. ஒரு நாட்கள் மட்டுமே மழை பெய்தது. அதன்பிறகு மீண்டும் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு 

இதகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், ஒடிசாவின் உட்பகுதிகள் முதல் மன்னார் வளைகுடா வரை தெற்கு சத்தீஸ்கர், தெலங்காணா, ராயலசீமா, உள் தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, வடக்கு தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. 

ஏப்ரல் 10ஆ தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.

ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி தென் தமிழகம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

ஏப்ரல் 13,14ஆம் தேதிகளில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

மார்ச் 15,16ஆம் தேதிகளில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு காரணமாக, ஏப்ரல் 10 முதல் ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி வரை உள் தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒரிரு இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாகவும், ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். ஏப்ரல் 10 முதல் ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி வரை அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னை  வானிலை நிலவரம் என்ன?

இன்று (10-04-2026) மற்றும் நாளை (11-04-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள் & அரபிக்கடல் பகுதிகளில் ஏப்ரல் 10 முதல் 14ஆம் தேதி வரை மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை எதுமில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

