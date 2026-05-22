/Tamil Nadu Weather Update: அடுத்த 5 நாட்களுக்குக் கனமழை எச்சரிக்கை! சென்னைக்கு மழை இருக்கா?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக அடுத்த 5 நாட்களுக்குப் பல மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும், இன்று கடலோரப் பகுதிகளில் வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.
Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் ஒருபுறம் வாட்டி வதைத்தாலும், மறுபுறம் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாகபல்வேறு மாவட்டங்களில் கோடை மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் சுமார் 3.1 கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவி வருகிறது.
இதன் காரணமாக, கேரளா மற்றும் தென் தமிழகப் பகுதிகள் வழியாகக் குமரிக்கடல் வரை ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நீடிப்பதால், தமிழ்நாட்டில் அடுத்த சில நாட்களுக்குப் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
மே 22 (இன்று): சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மற்றும் வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் இதர பகுதிகள், புதுவை மற்றும் காரைக்காலில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மே 23 (நாளை): நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய 10 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மே 24 (ஞாயிற்றுக்கிழமை): மழையின் வேகம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், திருச்சி, நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் மதுரை ஆகிய 19 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மே 25 & 26: கோவை மற்றும் திருப்பூரின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
மே 27 & 28: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னையைப் பொறுத்தவரை இன்று (மே 22) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் வெப்ப அலை (Heat Wave) வீசக்கூடும் என்றாலும், மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நாளை (மே 23) மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அடுத்த இரு நாட்களுக்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 41 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரையிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரையிலும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.