டெல்டா டூ ராமநாதபுரம்: மழை கொட்டப்போகுது.. சென்னையில் சூட்டெரிக்கும் வெயில்.. வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update Latest: மேற்கு தொடர்ச்சி, டெல்டா மாவட்டங்கள், ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:48 PM IST
TN Weather Update Latest: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. மார்ச் மாதம் முதல் வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. காலை முதல் மாலை வரை வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. இதனால்,  மக்கள் கடும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர். இன்னும் மே மாதமே வராத நிலையில், தற்போதே கோடை வெயில் கொளுத்துகிறது. இந்த நிலையில், வானிலை மையம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், தென் கிழக்கு மத்தியப் பிரதேசம் முதல் மன்னார் வளைக்குடா வரை விதர்பா, மரத்வாடா, வடக்கு உள் கர்நாடகா மற்றும் தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.  இதன் காரணமாக, ஏப்ரல் 15 முதல் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகள் மற்றும் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

ஏப்ரல் 15 முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை உள் தமிழக மாவட்டங்களில், அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும். கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது. 

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை, ஏப்ரல் 15 முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை உள் தமிழக மாவட்டங்களில், அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும்.

ஏப்ரல் 15 முதல் 19ஆம் தேதி  வரை அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான  முன்னறிவிப்பு

இன்று (15-04-2026) மற்றும் நாளை (16-04-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரை, தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில்  ஏப்ரல் 15 முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

