ஏப்ரல் 13 வரை இடியுடன் கூடிய மழை.. சென்னையிலும் இருக்கும்! வானிலை அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update Latest: தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி வரை இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் சென்னையிலும் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 7, 2026, 03:52 PM IST
  • தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 13 வரை இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது
  • சென்னையில் இன்றும் நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு

Trending Photos

ஐபிஎல்லால் பணக்காரர்கள் ஆகிய 7 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 சிஎக்ஸ் வீரர்கள்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லால் பணக்காரர்கள் ஆகிய 7 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 சிஎக்ஸ் வீரர்கள்!
பராபவ தமிழ்ப் புத்தாண்டு பலன்கள்.. 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி பலன்கள்
camera icon13
Parabhava Varudam
பராபவ தமிழ்ப் புத்தாண்டு பலன்கள்.. 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி பலன்கள்
47 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஜோதிகா! அவரே பகிர்ந்த சூப்பர் டிப்ஸ்.. இந்த 5 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க
camera icon7
weight loss
47 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஜோதிகா! அவரே பகிர்ந்த சூப்பர் டிப்ஸ்.. இந்த 5 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க
ஒரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்.. ஐபிஎல்லில் அசத்திய 5 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 MI வீரர்கள்
camera icon6
IPL
ஒரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்.. ஐபிஎல்லில் அசத்திய 5 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 MI வீரர்கள்
Tamil Nadu Weather News: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், மேற்கு வங்கம் முதல் மன்னார் வளைகுடா வரை ஒடிசா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகள், தெலங்காணா, ராயலசீமா, தமிழகம் வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.

ஏப்ரல் 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு 

07-04-2026 மற்றும் 08-04-2026: தென் தமிழகம், வடக்கு கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வடக்கு உள் மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். 09-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென் தமிழகம், வடக்கு கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

10-04-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 11-04-2026 மற்றும் 12-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

13-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 07-04-2026 முதல் 11-04-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு:

07-04-2026 மற்றும் 08-04-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். 09-04-2026 முதல் 11-04-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

இன்று (ஏப்ரல் 07) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35-36° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (ஏப்ரல் 08): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36-37° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 

தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் (தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும்) மழை பெய்துள்ளது. காரைக்கால் பகுதிகளில் மிக லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது. புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக சென்னை சைதாப்பேட்டை மற்றும் எம்ஜிஆர் நகரில் தலா 6 செ.மீ., மழை பெய்தது. 

மேலும் படிக்க: விஜய் ஒரு பித்தலாட்டக்காரர்.. சினிமா விலகலுக்கு பின்னால் இருக்கும் சூட்சுமம்! புட்டு புட்டு வைத்த பிரபலம்

மேலும் படிக்க: Lights, Camera, No Action | கட்-அவுட் ஹைப்... களத்தில் கேப் -தவெக-வின் சினிமா ஃபார்முலா தேர்தலுக்கு செட் ஆகுமா?

மேலும் படிக்க: பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. தமிழ் புத்தாண்டுக்கு சிறப்பு ரயில்கள்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

