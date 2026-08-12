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தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகக் கடலோரப் பகுதியில் நிலவும் பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, வரும் ஆகஸ்ட் 17 வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 12, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:02 AM IST
தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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