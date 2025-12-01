English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிட்வா புயல் : மழை இருக்கு.. வானிலை ஆய்வு மையம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

டிட்வா புயல் : மழை இருக்கு.. வானிலை ஆய்வு மையம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: டிட்வா புயல் வலுவிழந்தாலும், தமிழ்நாட்டின் சில மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:53 AM IST
  • தமிழ்நாடு வானிலை அப்டேட் இன்று
  • சில மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
  • எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருக்கும் டிட்வா புயல் வலுவிழந்துவிட்டது. தற்போதைய நிலையில் சென்னைக்கு தென் கிழக்கில் 90 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் நிலைக் கொண்டுள்ள இப்புயல் மணிக்கு 10 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மதியம் வாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும் தமிழ்நாட்டில் சில மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டிட்வா புயல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

டிட்வா புயல் காரணமாக தென்தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 10 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. புயலின் நகர்வை கணிக்கும்போது, அது கரையை ஒட்டியே நிலவும். கரையை கடக்க வாய்ப்பு இல்லை.

தமிழ்நாட்டில் மழை நிலவரம்

அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 29 வரையிலான வடகிழக்கு பருவ மழை காலக்கட்டத்தில், 36 சென்டி மீட்டர் மழை பெய்துள்ளது. இது, இயல்பை விட 3 சதவீதம் அதிகம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சூறைக்காற்று வீசும் என்பதால், ஆந்திர கடலோரப் பகுதி, தமிழக கடலோரப் பகுதி, மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல் பகுதி, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கு இன்று மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் விளக்கம்

கனமழைக்கு தமிழ்நாட்டில் 3 பேர் உயிரிழந்ததாக அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் விளக்கமளித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், புயல் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் 13 நிவாரண மையங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, 1,058 நபர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு தேவையான உணவு, படுக்கை வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். மழையால், 16 கால்நடைகள் உயிரிழந்துள்ளன. 24 குடிசைகள் சேதமடைந்துள்ளன. அனைத்து பகுதிகளிலும் மீட்புப் படைகள் தயாராக உள்ளன என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.

புதுச்சேரி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே மற்றும் ஏனாம் ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி இன்று விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என புதுச்சேரி கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | சிவகங்கையில் இரு அரசு பேருந்துகள் மோதி விபத்து - 11 பேர் பலி... முதல்வர் இரங்கல்

மேலும் படிக்க | 2 மாவட்டங்களுக்கு அதிகனமழை அலர்ட்.. சென்னையிலும் வெளுத்துவாங்கும்.. வானிலை மையம்!

