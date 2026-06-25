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அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழக கடலோரப் பகுதியில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் ஜூன் 27 வரையும், கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஜூன் 30 வரையும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:05 PM IST
அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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