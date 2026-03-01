English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மழை கொட்டும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? வானிலை அப்டேட்

மழை கொட்டும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update Today:  தமிழகத்தில்  தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 1, 2026, 03:04 PM IST
  • தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்
  • தென்மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்
  • வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மார்ச் மாதம் வராது - ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மார்ச் மாதம் வராது - ஏன் தெரியுமா?
தண்ணி குடிச்சே ஆரோக்கியமா வாழலாம்: இதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும்
camera icon10
Home Remedies
தண்ணி குடிச்சே ஆரோக்கியமா வாழலாம்: இதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும்
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
camera icon6
Made In Korea
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மழை கொட்டும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் பருவமழை காலம் முடிந்து, கோடை காலம் தொடங்க உள்ளது. மார்ச் முதல் வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும் என வானிலை மையம் கூறி வருகிறது.  தற்போதே பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, குமரிக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. குமரிக்கடல் பகுதிகளிலிருந்து லட்சதீவு பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 3ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். 

ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, மார்ச் 4ஆம் தேதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 5,6ஆம் தேதிகளில் மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். 

ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 7ஆம் தேதி தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழக உள் மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

பனிமூட்டம் முன்னறிவிப்பு

மார்ச் 2,3ஆம் தேதிகளில் மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தமிழக கடலோர பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 5ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மார்ச் 1 முதல் 5ம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பிலிருந்து, இயல்பை விட 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகமாக இருக்கக்கூடும். 24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, மார்ச் 1 முதல் 5ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று குறையக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

01-03-2026 முதல் 05-03-2026 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று குறையக்கூடும். மேலும், தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பிலிருந்து-இயல்பை விட குறைவாகவும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் வானிலை எப்படி?

இன்று (01-03-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (02-03-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: கூட்டுறவு நகைக்கடன் தள்ளுபடி யாருக்கெல்லாம் கிடையாது? முக்கிய அறிவிப்பு!

 

மேலும் படிக்க: திமுக மாவட்ட செயலாளரை இணைக்க முயற்சி! தவெகவின் பிளான் நடந்ததா?

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather TodayWeather updateChennai Weather TodayTamil Nadu IMD

Trending News