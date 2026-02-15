English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்? கொட்டப்போகும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்

வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்? கொட்டப்போகும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 15, 2026, 01:55 PM IST
  • அடுத்த 48 நேரத்தில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்
  • வங்கக்கடலில் அடுத்த சம்பவம்
  • தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு

வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்? கொட்டப்போகும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே கடும் பனி நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக,  வட மாவட்டங்கள், நீலகிரி, தேனி, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்ங்களில் காலை மற்று இரவு நேரங்களில் பனி  வாட்டி வதித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, இரண்டு தினங்களுக்கு மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம். 

தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தெற்கு வங்கக்கடலின் மையப்பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்தியரேகைக்கு அருகிதுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணிநேரத்தில் உருவாகக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதன் காரணமாக, பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும்.  மேலும், பிப்ரவரி 20,21ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பனிமூட்டம் பற்றிய முன்னறிவிப்பு

பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி வரை வட தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். குறிப்பாக, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் 16 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் 17 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் 19ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை படிப்படியாக உயரக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2° செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

சென்னையில் எப்படி?

சென்னையில்,  பிப்ரவரி 15,16ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31-32 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பிப்ரவரி 15,16,17,19ஆம் தேதிகளில் தென்மேற்கு வங்கக்கடலின் சில பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க: பிப்ரவரி 17-ம் தேதி முதல் டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்காது? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

 

மேலும் படிக்க: PHH, PHH-AAY ரேஷன் கார்டு: பிப். 25-க்குள் இதைச் செய்யத் தவறாதீர்கள்!

 

Tamil Nadu weather Tamil Nadu Weather Update Tamil Nadu Weather Today Chennai weather

