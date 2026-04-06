English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கனமழை தொடரும்! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் குளுகுளு அப்டேட்

கனமழை தொடரும்! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் குளுகுளு அப்டேட்

Tamil Nadu Rain Update Today: கோடை வெயிலுக்கு நடுவே, தலைநகர் சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. இந்த நிலையில், இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு கனமழை சென்னையில் தொடரும் என்பது குறித்து வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 6, 2026, 02:20 PM IST

Trending Photos

கனமழை தொடரும்! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் குளுகுளு அப்டேட்

Tamil Nadu Rain Update Today:  தமிழகத்தில் கோடைக்காலம் ஆரம்பிரத்துவிட்டது. மார்ச முதலே வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கிறது. வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு வெயிலி கொளுத்தி எடுக்கிறது. இந்த சூழலில் தான், நேற்று இரவு முதலே தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்கள் என பல்வேறு இடங்களில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது. தொடர்ந்து, இன்று காலை முதலே பல்வேறு மாவட்டங்களில் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தொடர்ந்து, சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில்  கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. வெயிலுக்கு நடுவே கனமழை பெய்தது குளிர்ச்சியான சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. சென்னையின் கிண்டி, பெரம்பூர், எழும்பூர், தி.நகர், ஆழ்வார்ப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது.  இந்த நிலையில், இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். 

வெதர்மேன் அலர்ட்

இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட பிரதீப் ஜான், "ஏப்ரல் மாதத்தில் பெய்யும் எந்த மழையும் சென்னை போன்ற கடலோரப் பகுதிகளுக்கு ஒரு வரவேற்கத்தக்க மழையாகும். திருப்பதியில் இருந்து நகர்ந்து வந்த புயல், இன்று சரியாக பெய்து இருக்கிறது.  பகல் நேரத்தில் புயல் வலுவிழந்துவிடும். ஆனால், இன்று அப்படி நடக்கவில்லை. சென்னையின் சில பகுதிகளில் குறுகிய நேரத்தில் மிக கனமழை பெய்துள்ளது. புயல் மேலும் நகர்ந்து செல்லும்போது, தென் சென்னை மற்றும் ஓஎம்ஆர் பகுதிகளிலும் மழை பெய்யும்" என தெரிவித்தார். 

மேலும், கே.கே.நகர் பகுதியில் அதிகமாக மழை பொழிந்துள்ளது. அதாவது, கே.கே.நகர் பகுதியில் 58 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது.  மாம்பலத்தில் 50 மி.மீ, கிண்டியில் 51 மி.மீ, நந்தனம்  46 மி.மீ, தாமரைப்பாக்கம் 39 மி.மீ, சாலிகிராமத்தில் 35 மி.மீ, ஸ்ரீபெரும்புதூரில் 28 மி.மீ, நெர்குன்றத்தில் 26 மி.மீ, திருவான்மியூரில் 24 மி.மீ, திருநின்றவூரில் 20 மி.மீ, செம்பரம்பாக்கத்தில் 10 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது என வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். புயல் சென்னையை கடக்கும்போது, தாம்பரம், ஓஎம்ஆர், மறைமலை நகர் பகுதியில் மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.

திடீர் மழைக்கு காரணம் என்ன?

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், திருப்பதி அருகே மேகக் கூட்டங்கள் உருவாகியது.  இது தற்போது தமிழக எல்லையான தடாவை நெருங்கியது. மெதுவாக தெற்கு நோக்கி இந்த புயல் நகர்கிறது. போதுமான ஈரப்பதம், கடல் காற்று, மேகங்கள் சூழ்வது மழைக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கியது.  இதன் காரணமாக, காலை முதலே வெயில் இல்லாமல் இதமான சூழல் இருந்தது. தற்போது கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை பெய்ந்தது என்று கூறினார். 

வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேனி, தென்காசி, நெல்லையிலும் மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தென்தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
விருதுநகர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
TN WeatherChennai weather updateTN RAIN UPDATETamil Nadu Weatherman

Trending News